В Днепре провели акции ко Дню памяти и примирения: зажгли свечи и вспомнили подвиги героев города

"Свечи зажигаем уже несколько лет подряд, а лазерный флешмоб на здании горсовета год назад инициировал мэр Днепра Борис Филатов. Глава города предложил опубликовать в фейсбуке с хештегом #Герої_Дніпра истории о родных, которые защищали страну во Второй мировой войне, и тех, кто борется за мир и сегодня. Появятся имена более 600 героев, в прошлом году на фасаде горсовета - около 300", - рассказала заместитель директора департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Елена Куян.

Акции будут проходить и 9 мая - с 20: 30 до 22: 00.

Будут вспоминать героев также в рамках телемарафона "Герои Днепра" на телеканале "ДніпроTV".