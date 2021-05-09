У Дніпрі провели акції до Дня пам'яті та примирення: запалили свічки та згадали подвиги героїв міста

"Свічки запалюємо вже декілька років поспіль, а лазерний флешмоб на будівлі міськради рік тому ініціював мер Дніпра Борис Філатов. Очільник міста запропонував публікувати у фейсбуці за хештегом #Герої_Дніпра історії про рідних, які захищали країну у Другій світовій війні, та тих, хто бореться за мир і сьогодні. З'являться імена понад 600 героїв, торік на фасаді міськради - близько 300", - розповіла заступник директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Олена Куян.

Акції проходитимуть і 9 травня - з 20:30 до 22:00.

Згадуватимуть героїв також у рамках телемарафону "Герої Дніпра" на телеканалі "ДніпроTV".