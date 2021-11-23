В Днепре продолжается трансформация библиотечной системы: что изменится

"Мы давно работаем над этим вопросом и рассматриваем его в общей концепции развития библиотечного дела в рамках принятия нового Закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле". Действующее законодательство и Минкульт позволяют создание единую систему муниципальных библиотек, которая будет включать центральную библиотеку на Воскресенской и, как минимум, 33 филиала в районах города. Мы видим это как создание библиотек будущего, современных библио-хабов. Важно: мы не ликвидируем библиотеки и не увольняем работников, а создаем современное, комфортное и информативное пространство", - отметил Евгений Хорошилов.

В Днепре уже есть проект трансформации библиотечной системы, который разрабатывался вместе с библиотекарями, читателями, депутатами горсовета, экспертами.

"Наш отдел архитектуры и дизайна приобщился к созданию пространственной концепции библиотек. То состояние филиалов библиотек, которое существует сейчас, уже давно не отвечает вызовам общества, хотя это место, где происходит интеллектуальное развитие. Концепция библио-хабов объединяет традиционные формы библиотеки, дает возможность читать в читальном зале, взять книгу домой, но при этом в библио-хабах есть пространство комьюнити, где можно проводить различные мероприятия, отдельное детское пространство и т.д.", - рассказала директор коммунального предприятия "Школа современного изобразительного искусства и дизайна им. Вадима Сидура" ДГС Яна Куницкая.

Такие изменения библиотечной системы - не инновация. Днепр вдохновлялся примером Польши, Норвегии, Финляндии и соседнего Запорожья - города, который пока единственный в Украине провел большую библиотечную трансформацию.

"Библиотека должна быть интересна интерьером, книгой и тем форматом мероприятий, которые мы предложим пользователям. Мы продумали все это, когда проводили трансформацию библиотек. Мы сделали разные зоны в помещениях. Изюминка именно наших библиотек - локальные крафтовые музеи. Также мы создали электронный каталог: это очень удобно, ведь каждый житель нашего города, лежа на диване, может посмотреть, есть ли в библиотеке книжка, которая его интересует", - рассказала директор Коммунального учреждения "Городская публичная библиотечная система города Запорожья" Запорожского городского совета Ирина Лень.

В свою очередь, Рита Соболь, директор городского коммунального учреждения культуры "Централизованная система публичных библиотек для взрослых" отмечает, что пришло время, когда библиотекам необходимо меняться.

"Для того чтобы библиотеки интересовали людей, мало будет новых помещений или книг. Трансформироваться нужно и самим библиотекарям: нужно знать о новинках и трендах в мире литературы, а также уметь заинтересовать читателя", - говорит она.

Директор городского коммунального учреждения культуры "Централизованная система библиотек для детей" Юлия Бардукова добавляет, что с нетерпением ждет новые библио-хабы, автоматизации процесса, которая позволит сэкономить много времени.

"И горожане также ждут перемен", - добавила она.

Евгений Хорошилов рассказал, что город финансово поощряет молодых специалистов библиотечного дела. Так, в прошлом году депутаты Днепровского городского совета приняли программу поддержки молодых библиотекарей, и уже с января 2021-го работающие в библиотеках специалисты в возрасте до 35 лет получают муниципальную доплату в размере 2 тыс. грн.