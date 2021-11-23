У Дніпрі триває трансформація бібліотечної системи: що зміниться

"Ми давно працюємо над цим питанням і розглядаємо його в загальній концепції розвитку бібліотечної справи в рамках прийняття нового Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу". Чинне законодавство та Мінкульт дозволяють створення єдиної системи муніципальних бібліотек, що включатиме центральну біліотеку на Воскресенській та, як мінімум, 33 філії в районах міста. Ми бачимо це як створення бібліотек майбутнього, сучасних бібліо-хабів. Важливо: ми не ліквідовуємо бібліотеки та не звільнюємо працівників, а створюємо сучасний, комфортний та інформативний простір", - зазначив Євген Хорошилов.

У Дніпрі вже є проєкт трансформації бібліотечної системи, його розробляли разом із бібліотекарями, читачами, депутатами міськради, експертами.

"Наш відділ архітектури та дизайну долучився до створення просторової концепції бібліотек. Той стан філій бібліотек, який існує зараз, вже давно не відповідає викликам суспільства, хоча це місце, де відбувається інтелектуальний розвиток. Концепція бібліо-хабів поєднує традиційні форми бібліотеки, дає можливість читати у читальній залі, взяти книгу додому. Але при цьому у бібліо-хабах є простір ком’юніті, де можна проводити різні заходи, окремий дитячий простір, тощо", - розповіла директор комунального підприємства "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР Яна Куницька.

Такі зміни бібліотечної системи - не інновація. Дніпро надихався прикладом Польщі, Норвегії, Фінляндії та сусіднього Запоріжжя - міста, яке поки що єдине в Україні провело велику бібліотечну трансформацію.

"Бібліотека має бути цікава інтер’єром, книгою та тим форматом заходів, які ми запропонуємо користувачам. Ми продумали усе це, коли проводили трансформацію бібліотек. Ми зробили різні зони у приміщеннях. Родзинка саме наших бібліотек - локальні крафтові музеї. Також ми створили електронний каталог: це дуже зручно, адже кожен мешканець нашого міста, лежачі на дивані, може подивитися, чи є у наявності в бібліотеці книжка, яка його цікавить", - розповіла директорка комунальної установи "Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя" Запорізької міської ради Ірина Лень.

У свою чергу, Рита Соболь, директор міського комунального закладу культури "Централізована система публічних бібліотек для дорослих" зазначає, що прийшов час, коли бібліотекам необхідно змінюватися.

"Для того, аби бібліотеки цікавили людей, замало буде нових приміщень або книг. Трансформуватися потрібно і самим бібліотекарям: потрібно знати про новинки та тренди у світі літератури, а також вміти зацікавити читача", - каже вона.

Директор міського комунального закладу культури "Централізована система бібліотек для дітей" Юлія Бардукова додає, що з нетерпінням чекає на нові бібліо-хаби, на автоматизацію процесу, яка дозволить зекономити багато часу.

"І містяни також чекають на зміни", - додала вона.

Євген Хорошилов розповів, що місто фінансово заохочує молодих спеціалістів бібліотечної справи. Так, минулого року депутати Дніпровської міської ради ухвалили програму підтримки молодих бібліотекарів, і вже з січня 2021-го спеціалісти, що працюють в бібліотеках, віком до 35 років отримують муніципальну доплату в розмірі 2 тис. грн.