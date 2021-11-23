В Днепре отчитались о готовности коммунальных служб к зиме

В Днепре коммунальные службы готовы к работе в зимний период. С выпадением снега специальная техника будет выезжать на городские дороги, тротуары, дворовые территории, а также на маршруты электротранспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Так, на коммунальном предприятии "Днепровский электротранспорт" подготовлено более 60 единиц специальной техники, которая будет работать зимой для очистки путей, контактной сети и т.п.

"В полной готовности 14 снегоуборочных трамваев. Они, кроме удаления осадков, еще и выдувают влажный снег и воду. Также вполне готовы другие машины, которые будут работать для предотвращения аварийных ситуаций на трамвайных и троллейбусных маршрутах. Это экскаваторы, тягачи, КрАЗы, машины, современные гидроподъемники. Предприятие заготовило 800 тонн песка и 10 тонн соли", - рассказал во время выездной пресс-конференции главный инженер КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Легкий.

По словам начальника депо №3 КП "Днепровский электротранспорт" Юрия Авраменко, к работе зимой спецтехнику готовили в весенне-летний период.

"За каждой спецмашиной закреплены бригады из водителей, слесарей, ремонтников, мастеров. Машины, спецвагоны прошли определенный вид текущего или капитального ремонта, выполнена ревизия щеточного и механического оборудования (редукторов, тяговых двигателей)", - рассказал он.

Между тем, в городе для расчистки и посыпания дорог зимой подготовлено 160 единиц специальной техники, заготовлено более 26 тыс. тонн противогололедной смеси.

"Техника готова. Это и снегоочистительные машины, пескоразбрасыватели, малая техника для уборки тротуаров, закуплены горюче-смазочные материалы, а также посыпная противогололедная смесь. Напоминаю, что для обработки автодорог не используем никаких химических веществ, а только соль, мелкий щебень. Кроме того, за последние пять-шесть лет днепряне уже убедились, как в городе зимой убираются автодороги даже при обильных осадках, ежегодно увеличивается количество обслуживаемых улиц. Это связано с их реконструкцией, строительством, появлением новых зеленых зон. За титульным списком уборки закреплено около 550 улиц города площадью 12 млн квадратных метров", - отметил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

В то же время начальник управления по благоустройству города департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Светлана Литвинова подчеркнула, что в случае ухудшения погоды спецтехника готова выехать на городские дороги.

"Сейчас уже заготовили 26 тыс. тонн противогололедной смеси для посыпания дорог. Этого достаточно, если зима будет теплой. А в случае необходимости будем докупать еще. Традиционно при уборке дорог зимой в первую очередь внимание уделяется главным магистральным дорогам, которыми курсирует общественный транспорт, а также мостам, путепроводам, спускам, подъемам", - рассказала она.

К работе зимой готовы и службы, обслуживающие придомовые территории. Так, например, ООО "К.О.Д", убирающее красные линии, пешеходные дорожки, придомовые территории Соборного и Индустриального районов города, имеет как технику, так и персонал.

"Имеем четыре трактора на два района, 119 дворников, которые укомплектованы всем необходимым инвентарем. Для обработки территорий завезено 160 тонн посыпной смеси. Будут помогать дворникам две мобильные бригады, в наличии которых ледорубы, минимашины для уборки снега", - добавил директор предприятия Максим Дегтяренко.