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У Дніпрі продавали "сепарські" футболки: деталі скандала (відео)

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Дніпро, Понеділок 23 травня 2022 17:57
У Дніпрі продавали "сепарські" футболки: деталі скандала (відео) Колаж РБК-Україна: у магазині Дніпра помітили футболку з картою України без Криму
Автор: Володимир Костирін

В одному з магазинів одягу в Дніпрі помітили серед полиць з товарами футболки з принтом неправильної карти України - без окупованого Росією кримського півострова. Представники торгової точки після зауваження обурених громадян принесли публічні вибачення за прикрий інцидент.

Про це передає місцеве видання "Дніпровська панорама".

Випадок стався в магазині на вулиці Академіка Образцова в Індустріальному районі. Зазначимо, що футболка з некоректною картою знаходилася серед іншої продукції з патріотичною тематикою, і повісили її прямо біля вітрини.

Відвідувачі поскаржилися адміністрації магазину і вимагали пояснень.

Футболку "без Криму" відразу прибрали, і незабаром представник бутіка записала відеозвернення, в якому перепросила за таку помилку.

Вона розповіла, що магазин дав замовлення на патріотичні футболки, і отримав товар з Туреччини. У поставці серед іншої продукції виявився неприємний "сюрприз" - зображення не цілісної карти нашої країни.

"Я дико вибачаюся за цю помилку, яку я недогледіла. Більше подібного не повториться. Слава Україні, ми дуже любимо цю країну. І слава нашим ЗСУ, які нас бережуть" - сказала на камеру представник магазину.

Відео: у магазині Дніпра вибачилися за продаж футболки з принтом України без Криму

У Дніпрі продавали &quot;сепарські&quot; футболки: деталі скандала (відео)У Дніпрі продавали &quot;сепарські&quot; футболки: деталі скандала (відео)

У Дніпрі в магазині одягу знайшли футболку з принтом України без Криму (фото: dnpr.com.ua)

Раніше ми писали, як у світі поширюється тренд на все українське, і як відомі модельні будинки представляють колекцію одяг в жовто-блакитних відтінках, на сайтах повно футболок із зображенням президента Зеленського, а також з медіа-персонами.

Нагадаємо, раніше один з освітніх порталів в Україні вляпався в скандал через "російський" Крим.

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