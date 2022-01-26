Образовательный портал в Украине вляпался в скандал из-за "российского" Крыма

Образовательный портал, действующий в Украине, изобразил карту страны без временно оккупированного Россией Крыма, причем сделал это намеренно. В колл-центре работница сайта для репетиторских услуг repetitors.info заявила в ответ на жалобу возмущенного мужчины, что это их "принципиальная позиция".

Также он опубликовал ролик с записью разговора неравнодушного гражданина с представителями образовательного портала о Крыме.

"Есть такой ресурс для репетиторских услуг, как ua.repetitors.info. Они не привлекли бы особого внимания, если бы не один важный нюанс: на сайте этой конторы Украина изображена без Крыма", - пишет общественный деятель.

Также он призвал предать ситуацию огласке, чтобы действия компании-нарушительницы получили должную реакцию.

фото: скриншот

Так, к Стерненко обратился мужчина, который звонил в компанию и спрашивал, почему они показали карту Украины без части ее территории - Автономной республики Крым, что ныне оккупирована Российской Федерацией

"Выяснилось, что изображать Украину без части территории - это их принципиальная позиция. И они считают Крым российским", - говорится в публикации.

Так, на аудиозаписи можно услышать слова оператора о том, что "Он (Крым, - Ред.) не отображается на карте Украины... Здесь все соответствует действительности. Потому что сейчас Крым в составе России... Это уже давно признано, с 14-го года".

Реакция сети

Ситуация с компанией вызвала волну возмущения среди пользователей сети, и граждане стали писать жалобы и оставлять соответствующие отзывы на портале ua.repetitors.info из-за их сознательно указанной некорректной карты Украины, что по сути является нарушением закона.

Тем временем на ресурсе активно "чистят" подобные негативные отзывы.

Также в комментах пишут, что на самом деле - это российский ресурс: "они сделали поддомен ua. чтобы собирать трафик. В СБУ нужно их, чтобы заблокировали на нашей территории".

Образовательный портал в Украине оскандалился из-за Крыма (фото: скрин комментариев / t.me/ssternenko)