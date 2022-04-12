В Днепре презентовали оригинальную почтовую марку и конверт от "Укрпошты"

В Днепре презентовали первую украинскую почтовую марку и конверт от "Укрпочты" в условиях военного положения. На марке и конверте иллюстрация к фразе "Русский военный корабль, иди... !", которая стала одним из символов сопротивления украинцев российской орде.

"Сегодня то, что требует общество, находит свое отражение и в марках. А общественный запрос на победу и прекращение войны - очень яркий. То, каким образом украинское общество относится к оккупации, одновременно демонстрирует и юмор, и понимание серьезности ситуации, и готовность к сопротивлению. Именно это и нашло отражение в новой марке. Фраза, сказанная перед лицом смерти. Эта марка из Украины, будет рассылаться по всему миру, и все будут понимать, что наша страна - непобедима", - сказал Санжара.

Участники мероприятия все вместе погасили первые марки и конверты.

"Спецгашение имеет выдающееся историческое значение и является своеобразным вкладом "Укрпочты" в праздновании истории и увековечении ее в предметах филателии. Уникальность марки "Русский военный корабль, иди...!" в том, что она является первой, которую "Укрпочта" выпустила во время военного положения. Для нее было изготовлено 700 эскизов, над которыми работали 489 художников как украинских, так и зарубежных. Важно то, что изображение этой марки выбирал народ. Оно четко передает отношение украинцев к нынешним событиям. Нашу решительность и борьбу четко передает эта марка", - подчеркнул директор филиала Днепропетровской дирекции АО "Укрпочта" Дмитрий Лисеенко.