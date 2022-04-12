У Дніпрі презентували оригінальну поштову марку і конверт від "Укрпошти"

У Дніпрі презентували першу українську поштову марку і конверт від "Укрпошти" в умовах воєнного стану. На марці та конверті ілюстрація до фрази "Русскій воєнний корабль, іді… !", яка стала одним із символів спротиву українців російській орді.

"Сьогодні те, що вимагає суспільство, знаходить своє відображення й у марках. А суспільний запит на перемогу і припинення війни - дуже яскравий. Те, яким чином українське суспільство ставиться до окупації, одночасно демонструє і гумор, і розуміння серйозності ситуації, і готовність до спротиву. Саме це і знайшло відображення у новій марці. Фраза, сказана перед обличчям смерті. Ця марка з України, розсилатиметься по усьому світу, і усі розумітимуть, що наша країна - непереможна",- сказав Санжара.

Учасники заходу усі разом погасили перші марки і конверти.

"Спецпогашення має визначне історичне значення та є своєрідним внеском Укрпошти у відзначенні історії та увічнення її у предметах філателії. Унікальність марки "Русскій воєнний корабль, іді … !" у тому, що вона є першою, яку Укрпошта випустила під час воєнного стану. Для неї було виготовлено 700 ескізів, над якими працювали 489 художників як українських, так і закордонних. Важливим є те, що зображення цієї марки обирав народ. Воно чітко передає ставлення українців до нинішніх подій. Нашу рішучість і боротьбу чітко передає ця марка", - підкреслив директор філії Дніпропетровської дирекції АТ "Укрпошта" Дмитро Лісєєнко.