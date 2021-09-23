В Днепре преподавательница жестоко обматерила студента за опоздание: "понты будешь бить у себя на районе"

На видео видно, как студент заходит в аудиторию, где его встретила преподавательница. Женщина в грубой форме объяснила парню, что опаздывать плохо. В то же время парень, очевидно, опаздывает уже не впервые.

"Значит так, я больше повторять и предупреждать не буду. Я не Минздрав. Умножу на минус ноль. Так понятно? А понты свои дешевые будете бить у себя на районе. Там, где вы — о******е пацаны. Все понятно?"— сказала преподавательница студенту.

Видео парень опубликовал на канале Tik-tok "nosok 14488". Однако, сейчас там нет ни одного видео.