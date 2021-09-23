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В Днепре неизвестный угрожает школе: "сегодня ваш последний день"

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Днепр, Четверг 23 сентября 2021 11:25
В Днепре неизвестный угрожает школе: "сегодня ваш последний день" В Днепре угрожают школе №136 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре начали угрожать школе №136. Странные сообщения появились от неизвестного пользователя в сети TiKTok.

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Отмечается, что в социальной сети ТикТок появились видео и публикации из неизвестного аккаунта с угрозами школе №136. Профиль этого человека заблокировали.

"Первая Алмазова", - написал пользователь в угрозах, имея в виду ученицу школы.

Но странно другое, что 21 сентября по истечению 5 урока ученики 2-А класса после урока возвращались в помещение школы вместе с учителем и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы. По словам детей, он держал в руках дробовик.

В школу никто из подозрительных личностей не заходил. Администрация заведения сообщила о факте мужчины с оружием в правоохранительные органы. В полиции "прочесали" всю территорию школы и ничего не нашли.

Сейчас подано заявление в киберполицию и ведется расследование.

В Днепре неизвестный угрожает школе: &quot;сегодня ваш последний день&quot;В Днепре неизвестный угрожает школе: &quot;сегодня ваш последний день&quot;В Днепре неизвестный угрожает школе: &quot;сегодня ваш последний день&quot;В Днепре неизвестный угрожал школе (facebook.com/humanipolicy)

Как мы ранее писали, в популярной среди подростков соцсети TikTok обнаружили новый опасный челлендж.

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