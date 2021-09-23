В Днепре неизвестный угрожает школе: "сегодня ваш последний день"
В Днепре начали угрожать школе №136. Странные сообщения появились от неизвестного пользователя в сети TiKTok.
Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.
Отмечается, что в социальной сети ТикТок появились видео и публикации из неизвестного аккаунта с угрозами школе №136. Профиль этого человека заблокировали.
"Первая Алмазова", - написал пользователь в угрозах, имея в виду ученицу школы.
Но странно другое, что 21 сентября по истечению 5 урока ученики 2-А класса после урока возвращались в помещение школы вместе с учителем и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы. По словам детей, он держал в руках дробовик.
В школу никто из подозрительных личностей не заходил. Администрация заведения сообщила о факте мужчины с оружием в правоохранительные органы. В полиции "прочесали" всю территорию школы и ничего не нашли.
Сейчас подано заявление в киберполицию и ведется расследование.
В Днепре неизвестный угрожал школе (facebook.com/humanipolicy)
Как мы ранее писали, в популярной среди подростков соцсети TikTok обнаружили новый опасный челлендж.