У Дніпрі викладачка жорстоко обматюкала студента за запізнення: "понти будеш бити у себе на районі"

У Дніпрі в Індустріальному коледжі викладачка обматюкала студента, який запізнився на лекцію. Вочевидь, це трапляється не вперше.
Про це пише "Dnepr.Info".
На відео видно, як студент заходить в аудиторію, де його зустріла викладачка. Жінка у грубій формі пояснила хлопцеві, що запізнюватися погано. Водночас хлопець, очевидно, спізнюється вже не вперше.
"Значить так, я більше повторювати й попереджати не буду. Я не МОЗ. Помножу на мінус нуль. Так зрозуміло? А понти свої дешеві будете бити у себе на районі. Там, де ви — о******е пацани. Все зрозуміло?" — сказала викладачка студентові.
Відео хлопець опублікував на каналі Tik-tok "nosok 14488". Однак, зараз там немає жодного відео.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі невідомий погрожує школі. Дивні повідомлення з'явилися від невідомого користувача в мережі TiKTok.
Також ми писали, що у Дніпропетровській області школярка спалила прапор України та виклала відео в соцмережі.