RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Дніпрі викладачка жорстоко обматюкала студента за запізнення: "понти будеш бити у себе на районі"

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в Індустріальному коледжі викладачка обматюкала студента, який запізнився на лекцію. Вочевидь, це трапляється не вперше.

Про це пише "Dnepr.Info".

На відео видно, як студент заходить в аудиторію, де його зустріла викладачка. Жінка у грубій формі пояснила хлопцеві, що запізнюватися погано. Водночас хлопець, очевидно, спізнюється вже не вперше.

"Значить так, я більше повторювати й попереджати не буду. Я не МОЗ. Помножу на мінус нуль. Так зрозуміло? А понти свої дешеві будете бити у себе на районі. Там, де ви — о******е пацани. Все зрозуміло?" — сказала викладачка студентові.

Відео хлопець опублікував на каналі Tik-tok "nosok 14488". Однак, зараз там немає жодного відео.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі невідомий погрожує школі. Дивні повідомлення з'явилися від невідомого користувача в мережі TiKTok.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області школярка спалила прапор України та виклала відео в соцмережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаколедж