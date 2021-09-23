У Дніпрі викладачка жорстоко обматюкала студента за запізнення: "понти будеш бити у себе на районі"

На відео видно, як студент заходить в аудиторію, де його зустріла викладачка. Жінка у грубій формі пояснила хлопцеві, що запізнюватися погано. Водночас хлопець, очевидно, спізнюється вже не вперше.

"Значить так, я більше повторювати й попереджати не буду. Я не МОЗ. Помножу на мінус нуль. Так зрозуміло? А понти свої дешеві будете бити у себе на районі. Там, де ви — о******е пацани. Все зрозуміло?" — сказала викладачка студентові.

Відео хлопець опублікував на каналі Tik-tok "nosok 14488". Однак, зараз там немає жодного відео.