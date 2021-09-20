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В Днепре посреди реки появился остров: экокатастрофа?

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Днепр, Понедельник 20 сентября 2021 11:53
В Днепре посреди реки появился остров: экокатастрофа? В Днепре появился безлюдный остров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре посреди реки появился остров. На нем уже видна растительность, а посредине гуляют чайки.

Об этом сообщает 11 телеканал.

Опасность или чудо?

Доктор биологических наук Григорий Шматков сообщил, что создание острова является признаком опасности. К таким изменениям привели люди и их безответственность, поскольку наряду с новым островком - стоки городской дождевой канализации.

Это стимулирует распространение растений, которые закрепляются на дне и дорастают до самой поверхности. На образование таких островов влияют канализационные выбросы, в которых содержится глина. Это реально опасно.

Эколог считает, что островок надо ликвидировать как можно быстрее.

В областном водном хозяйстве журналистам сообщили, что денег на это не выделяют. И сначала нужно официально доказать, что этот участок может быть опасным.

В горсовете же сообщили, что проблемы реки совершенно не относятся к их компетенции. Поэтому пока, остров остается в акватории Днепра.

В Днепре посреди реки появился остров: экокатастрофа?В Днепре появился остров (фото: 11tv.dp.ua)

Напомним, что в Житомире река Тетерев на грани экокатастрофы, нечистоты постоянно сливают в водоем.

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