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У Дніпрі посеред річки з'явився острів: екокатастрофа?

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Дніпро, Понеділок 20 вересня 2021 11:53
У Дніпрі посеред річки з'явився острів: екокатастрофа? У Дніпрі з'явився безлюдний острів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі посеред річки з'явився острів. На ньому вже видно рослинність, а посередині гуляють чайки.

Про це повідомляє 11 телеканал.

Небезпека чи диво?

Доктор біологічних наук Григорій Шматков повідомив, що створення острова є ознакою небезпеки. До таких змін призвели люди і їх безвідповідальність, оскільки поряд з новим острівцем - стоки міської дощової каналізації.

Це стимулює поширення рослин, які закріплюються на дні і доростають до самої поверхні. На утворення таких островів впливають каналізаційні викиди, в яких міститься глина. Це реально небезпечно.

Еколог вважає, що острівець треба ліквідувати якомога швидше.

В обласному водному господарстві журналістам повідомили, що грошей на це не виділяють. І спочатку потрібно офіційно довести, що ця ділянка може бути небезпечною.

У міськраді ж повідомили, що проблеми річки абсолютно не належать до їх компетенції. Тому поки, острів залишається в акваторії Дніпра.

У Дніпрі посеред річки з'явився острів: екокатастрофа?У Дніпрі з'явився Острів (фото: 11tv.dp.ua)

Нагадаємо, що в Житомирі Річка Тетерів на межі екокатастрофи, нечистоти постійно зливають у водойму.

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