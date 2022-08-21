В Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу: фото "самосуда"

Инцидент произошел на улице Калиновой в Индустриальном районе города.

"Неравнодушные прохожие вызвали полицию, чтобы женщина не убежала, ее по традиции привязали к столбу. Там она ждала приезда полиции", - говорится в публикации.

Также в сети выложили фото с места происшествия и демонстрацией подобного "самосуда" над цветочной воровкой.

На снимке видно, что гражданка примотана скотчем к столбу, стоя к нему лицом и обхватив руками. У ее ног заметен тот самый куст туи с палисадника, который женщина уже упаковала в пакет, намереваясь утащить с собой.

В Днепре люди примотали скотчем к столбу похитительницу куста туи (фото: t.me/dnepr_operativ)

Отметим, что ранее летом жители Днепропетровской области проучили воришку, который пытался стащить упаковку крекеров в продуктовом магазине. Тогда в Каменском бдительная продавщица заметила горе-вора, и вместе с охранником его задержала. Вместе с прохожими тогда было принято решение устроить молодому клептоману показательную экзекуцию со "столбом позора".