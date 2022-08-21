UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу: фото "самосуда"

Фото: полицейские в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре женщина попыталась утащить куст туи, но была за этим занятием замечена прохожими. Бдительные граждане вызвали правоохранителей, а до их приезда, чтобы похитительница растения не сбежала, примотали ее к столбу скотчем.

Об этом 21 августа передает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел на улице Калиновой в Индустриальном районе города.

"Неравнодушные прохожие вызвали полицию, чтобы женщина не убежала, ее по традиции привязали к столбу. Там она ждала приезда полиции", - говорится в публикации.

Также в сети выложили фото с места происшествия и демонстрацией подобного "самосуда" над цветочной воровкой.

На снимке видно, что гражданка примотана скотчем к столбу, стоя к нему лицом и обхватив руками. У ее ног заметен тот самый куст туи с палисадника, который женщина уже упаковала в пакет, намереваясь утащить с собой.

В Днепре люди примотали скотчем к столбу похитительницу куста туи (фото: t.me/dnepr_operativ)

Отметим, что ранее летом жители Днепропетровской области проучили воришку, который пытался стащить упаковку крекеров в продуктовом магазине. Тогда в Каменском бдительная продавщица заметила горе-вора, и вместе с охранником его задержала. Вместе с прохожими тогда было принято решение устроить молодому клептоману показательную экзекуцию со "столбом позора".

Напомним также, перед этим жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепрсамосуд