У Дніпрі викрадачку туї примотали скотчем до стовпа: фото "самосуду"

Інцидент стався на вулиці Калиновій в Індустріальному районі міста.

"Небайдужі перехожі викликали поліцію, щоб жінка не втекла, її за традицією прив'язали до стовпа. Там вона чекала приїзду поліції", - йдеться в публікації.

Також в мережі виклали фото з місця події та демонстрацією подібного "самосуду" над квітковою злодійкою.

На знімку видно, що громадянка примотана скотчем до стовпа, стоячи до нього обличчям і обхопивши руками. Біля її ніг помітний той самий кущ туї з палісадника, який жінка вже спакувала в пакет, маючи намір забрати з собою.

У Дніпрі люди примотали скотчем до стовпа викрадачку куща туї (фото: t.me/dnepr_operativ)

Зазначимо, що раніше влітку жителі Дніпропетровської області провчили злодюжку, який намагався поцупити упаковку крекерів в продуктовому магазині. Тоді в Кам'янському пильна продавщиця помітила горе-злодія, і разом з охоронцем його затримала. Разом з перехожими тоді було прийнято рішення влаштувати молодому клептоману показову екзекуцію зі "стовпом ганьби".