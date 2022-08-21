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У Дніпрі викрадачку туї примотали скотчем до стовпа: фото "самосуду"

Фото: поліцейські в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі жінка спробувала поцупити кущ туї, та була за цим заняттям помічена перехожими. Пильні громадяни викликали правоохоронців, а до їх приїзду, щоб викрадачка рослини не втекла, примотали її до стовпа скотчем.

Про це 21 серпня передає Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Інцидент стався на вулиці Калиновій в Індустріальному районі міста.

"Небайдужі перехожі викликали поліцію, щоб жінка не втекла, її за традицією прив'язали до стовпа. Там вона чекала приїзду поліції", - йдеться в публікації.

Також в мережі виклали фото з місця події та демонстрацією подібного "самосуду" над квітковою злодійкою.

На знімку видно, що громадянка примотана скотчем до стовпа, стоячи до нього обличчям і обхопивши руками. Біля її ніг помітний той самий кущ туї з палісадника, який жінка вже спакувала в пакет, маючи намір забрати з собою.

У Дніпрі люди примотали скотчем до стовпа викрадачку куща туї (фото: t.me/dnepr_operativ)

Зазначимо, що раніше влітку жителі Дніпропетровської області провчили злодюжку, який намагався поцупити упаковку крекерів в продуктовому магазині. Тоді в Кам'янському пильна продавщиця помітила горе-злодія, і разом з охоронцем його затримала. Разом з перехожими тоді було прийнято рішення влаштувати молодому клептоману показову екзекуцію зі "стовпом ганьби".

Нагадаємо також, перед цим жителів українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери.

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Дніпросамосуд