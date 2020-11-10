В Днепре пешеход расстрелял не пропустившее его авто: видео с места ЧП

В Днепре произошло ЧП со стрельбой посреди улицы
В Днепре пешеходу не понравилось поведение водителя легкового авто, которое не пропустило его. Мужчина уже шел по пешеходному переходу, но легковушка не стала дожидаться, когда тот перейдет дорогу.
На опубликованных кадрах в местном Telegram-канале видно, что мужчина остановился, достал пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону удаляющегося автомобиля.
Судя по шатающейся походке и неуверенным движениям "стрелок" мог находиться в не совсем вменяемом состоянии. После того как он совершил выстрелы, мужчина спрятал пистолет и пошел себе дальше.
О пострадавших не сообщается, но видно, что в этот момент дорогу переходил школьник. Выстрелы были очень близко от ребенка.
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В Днепре пешеход расстрелял автомобиль (видео: Telegram)
Ранее мы писали, что в Одессе 51-летний мужчина открыл стрельбу по детям из окна многоэтажки. ЧП произошло в Малиновском районе по улице Скворцова, неадекват был задержан полицией.
Также сообщалось, что 19-летний парень открыл стрельбу в одном из студенческих общежитий в городе Днепр. Молодой человек выстрелил в голову 17-летней девушке, а затем пытался застрелиться.