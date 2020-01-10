В Одессе мужчина открыл стрельбу по детям: все детали ЧП и видео

В Одессе мужчина стрелял по детям (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе мужчина стрелял по детям во дворе многоквартирного дома

В Одессе 51-летний мужчина открыл стрельбу по детям из окна многоэтажки. ЧП произошло в Малиновском районе по улице Скворцова. В местной полиции сообщают, что на место оперативно выехало спецподразделение, которое и задержало неадеквата.

При этом, по словам очевидцев, мужчина кричал, что полиция совершает незаконные действия и сейчас приедут свидетели и все зафиксируют. Также сообщается, что мужчина пребывал в неадекватном состоянии - то ли в наркотическом, то ли алкогольном опьянении.

Позже выяснилось, что мужчину разозлило то, что дети громко шумели во дворе. Тогда он решил их распугать, постреляв со второго этажа. К счастью, стрелок оказался не очень метким, никто не пострадал.

Правонарушитель закрылся в квартире и следственно-оперативной группе дверь открывать отказывался. Но увидев бойцов батальона полиции, особого назначения впустил правоохранителей.

Стрелку инкриминируют ст. 296 УК Украины (Хулиганство), правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.

В Одессе мужчина стрелял по детям (видео: YouTube)