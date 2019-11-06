Студент открыл стрельбу в общежитии Днепра и пытался совершить суицид

В Днепре студент устроил стрельбу в общежитии (коллаж: РБК-Украина)

Студент стрелял в девушку и себя в общежитии Днепра

19-летний парень открыл стрельбу в одном из студенческих общежитий в городе Днепр. Молодой человек выстрелил в голову 17-летней девушке, а затем пытался застрелиться. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

ЧП произошло вечером, 5 ноября, в корридоре общежития № 2 Днепровского национального университета имени Гончара.

В Днепре студент устроил стрельбу в общежитии (фото: nashemisto.dp.ua)

После выстрела из пневматического пистолета девушке в голову, молодой человек зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Девушка получила неогнестрельную непроникающую рану головы и была госпитализирована. Стрелок также в больнице под конвоем.

Правоохранители изъяли оружие - револьвер под "патрон Флобера". Стоит отметить, что такие патроны являются безпороховыми. В основном их используют для самозащиты, поскольку они являются маломощными.

В Днепре студент устроил стрельбу в общежитии (фото: dp.npu.gov.ua)

Тем не менее, по факту стрельбы открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство".

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, а также мотивы стрелка.