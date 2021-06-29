У Дніпрі пасажир накинувся з кулаками на водія автобуса (відео)

У Дніпрі сталася бійка між пасажиром і водієм 115 автобуса. Конфлікт почався після того, як водій на "ти" звернувся до чоловіка, і його це сильно обурило.

На кадрах видно як пасажир і водій кулаками з'ясовували стосунки, а потім їх розбороняють інші пасажири.

У Дніпрі пасажир автобуса побився з водієм (відео: Telegram-канал "Ху**ий Дніпро")

Пасажир пояснив, що водій попросив передати за проїзд, він оплачував, і показав посвідчення (іншого пасажира). Водій запитав, що за посвідчення. Після словесної перепалки він сказав, щоб пасажир сидів і їхав мовчки.

За його словами, вони з водієм сперечалися до кінцевої. Потім водій вийшов, і конфлікт набрав обертів. Пасажир дістав телефон і хотів зняти все на відео, але водій вибив його з рук. Далі сталася бійка.

"Пасажир не хотів платити за себе, а у пані посвідчення було, в камеру показувати не хотів, і той чол сказав водієві, "На почитай "з такою інтонацією, що чого ти вийожуєшся", - написав один з користувачів мережі.