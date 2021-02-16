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В Днепре официантка отказывается обслуживать на украинском языке: что такое "тістечко"?

Автор: Людмила Жукова

В кафе Днепра разгорелся скандал с официанткой, которая отказывается обслуживать гостей на украинском языке и заявляет, что "Днепр был всегда русским городом".

Об этом в Facebook рассказала Анна Счасна-Гарус, которая стала свидетельницей хамства сотрудницы кафе.

"В кафе Днепра спросила: "Чи є до кави тістечко ?" В ответ услышала:" Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда ". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!" - написала Анна в соцсети.

В кафе Днепра бариста не захотела обслуживать на украинском языке (фото: Ганна Счасна-Прус Facebook)

На видео показан разговор Анны и официантки в кафе. Сотрудница кафе говорит, что не хочет говорить на украинском языке, а лучше будет учить французский. Анна ответила ей, что, так как она живет в Украине - то обязана знать государственный язык.

В Днепре горожанку не захотели обслуживать на украинском языке

В комментариях к посту днепрянки разгорелись настоящие баталии среди подписчиков.

  • Задовбало, не вмієш розмовляти, так хоч не несись гординею....
  • Мій дідусь Петро розказував - до 60-х років місто було україномовне.. Ще мати моя в школі вчилась українською, але технікуми і виші були вже російською...
  • Не вивчить вона і французької...керівник закладу не стимулює дотримуватися Закону. Переконати таких складно. Залишається одне- системно нагадувати про Закон. В якій ще країні громадяни не виконують закони???
  • Та де вона там що вивчить, якщо мізків не вистачає мову своєї країни осилити.
  • Пишіть скаргу, закон на вашому боці. Рано чи пізно всі хто так палає тут в коментарях за "рузькій язік" поїдуть на свою історичну "родєну" або вивчать мову.

Как мы ранее писали, в супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языке.

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