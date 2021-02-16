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У Дніпрі офіціантка відмовляється обслуговувати українською мовою: що таке "тістечко"?

Автор: Людмила Жукова

В кафе Дніпра розгорівся скандал з офіціанткою, яка відмовляється обслуговувати гостей українською мовою і заявляє, що "Дніпро завжди було російським містом".

Про це в Facebook розповіла Ганна Счасна-Гарус, яка стала свідком хамства співробітниці кафе.

"В кафе Дніпра запитала: "Чи є тістечко до кави ?" У відповідь почула:" Нічого не розумію, що таке "тістечко". Я буду краще вчити французьку. Дніпро російське місто було завжди ". Шукаю господиню цього кафе. Хочу їх запитати: "Чиє місто Дніпро?!" - написала Ганна в соцмережі.

У кафе Дніпра бариста не захотіла обслуговувати українською мовою (фото: Ганна Счасна-Прус Facebook)

На відео показана розмова Ганни й офіціантки в кафе. Співробітниця кафе каже, що не хоче говорити українською мовою, а краще буде вчити французьку. Ганна відповіла їй, що, через те, що вона живе в Україні - то зобов'язана знати державну мову.

У Дніпрі містянку не захотіли обслуговувати українською мовою

В коментарях до посту дніпрянки розгорілися справжні баталії серед підписників.

  • Задовбало, не вмієш розмовляти, так хоч не несись гординею....
  • Мій дідусь Петро розказував - до 60-х років місто було україномовне.. Ще мати моя в школі вчилась українською, але технікуми й виші були вже російською...
  • Не вивчить вона і французької...керівник закладу не стимулює дотримуватися Закону. Переконати таких доладно. Залишається одне - системно нагадувати про Закон. В якій ще країні громадяни не виконують закони???
  • Та де вона там що вивчить, якщо мізків не вистачає мову своєї країни осилити.
  • Пишіть скаргу, закон на вашому боці. Рано чи пізно всі хто так палає тут в коментарях за "рузькій язік" поїдуть на свою історичну "родєну" або вивчать мову.

Як ми раніше писали, у супермаркеті Києва звільнили зі скандалом працівника за відмову обслуговувати українською мовою.

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