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В супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языке

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 13:04
В супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языке В супермаркете Киева уволили кассира (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевском супермаркете "Новус" кассира уволили из-за нежелания обслуживать клиентов на украинском языке.

Об этом сообщили на странице в Facebook "Рух за мову".

Все началось с того, что 22 января жительница Киева Анна Сокол сообщила, что в супермаркете "Новус" на Златоустовской улице кассир на ее просьбу говорить на украинском языке ответила "началось, бля*ь". Женщина потребовала руководство разобраться и принять меры по отношению сотрудницы Семчук Оксаны.

В супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языкеКассир супермаркета отказывалась обслуживать на украинском языке (Скриншот)

После этого Анна Сокол получила ответ от управляющей данного магазина сети. В нем сообщалось, что руководство торговой точки приняло решение уволить с должности кассира Семчук Оксану. С остальным персоналом провели образовательную беседу.

В супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языке

Компания "Новус" уволила кассира (Скриншот)

Также компания принесла свои извинения Анне за поведение их кассира и попросила прощения.

В комментариях к посту украинцы отреагировали на эту новость.

  • Браво! Закони треба виконувати.
  • От і чудово. Українці будуть мати роботу. А моск*лики будуть без роботи.
  • Так їй догану виписали, деприміювали чи звільнили?
  • У великих мережах, де є гаряча лінія, простіше поскаржитись. А що робити, коли в магазині лише один продавець? А ще коли нема конкуренції і лаятись не хочеться, бо тобі через день туди ходити?

Как мы ранее писали, языковой омбудсмен рассказал о наказаниях для депутатов за отказ говорить на украинском.

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