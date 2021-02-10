В супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языке
В киевском супермаркете "Новус" кассира уволили из-за нежелания обслуживать клиентов на украинском языке.
Об этом сообщили на странице в Facebook "Рух за мову".
Все началось с того, что 22 января жительница Киева Анна Сокол сообщила, что в супермаркете "Новус" на Златоустовской улице кассир на ее просьбу говорить на украинском языке ответила "началось, бля*ь". Женщина потребовала руководство разобраться и принять меры по отношению сотрудницы Семчук Оксаны.
Кассир супермаркета отказывалась обслуживать на украинском языке (Скриншот)
После этого Анна Сокол получила ответ от управляющей данного магазина сети. В нем сообщалось, что руководство торговой точки приняло решение уволить с должности кассира Семчук Оксану. С остальным персоналом провели образовательную беседу.
Компания "Новус" уволила кассира (Скриншот)
Также компания принесла свои извинения Анне за поведение их кассира и попросила прощения.
В комментариях к посту украинцы отреагировали на эту новость.
- Браво! Закони треба виконувати.
- От і чудово. Українці будуть мати роботу. А моск*лики будуть без роботи.
- Так їй догану виписали, деприміювали чи звільнили?
- У великих мережах, де є гаряча лінія, простіше поскаржитись. А що робити, коли в магазині лише один продавець? А ще коли нема конкуренції і лаятись не хочеться, бо тобі через день туди ходити?
Как мы ранее писали, языковой омбудсмен рассказал о наказаниях для депутатов за отказ говорить на украинском.