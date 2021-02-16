У Дніпрі офіціантка відмовляється обслуговувати українською мовою: що таке "тістечко"?

В кафе Дніпра розгорівся скандал з офіціанткою, яка відмовляється обслуговувати гостей українською мовою і заявляє, що "Дніпро завжди було російським містом".

"В кафе Дніпра запитала: "Чи є тістечко до кави ?" У відповідь почула:" Нічого не розумію, що таке "тістечко". Я буду краще вчити французьку. Дніпро російське місто було завжди ". Шукаю господиню цього кафе. Хочу їх запитати: "Чиє місто Дніпро?!" - написала Ганна в соцмережі.

У кафе Дніпра бариста не захотіла обслуговувати українською мовою (фото: Ганна Счасна-Прус Facebook)

На відео показана розмова Ганни й офіціантки в кафе. Співробітниця кафе каже, що не хоче говорити українською мовою, а краще буде вчити французьку. Ганна відповіла їй, що, через те, що вона живе в Україні - то зобов'язана знати державну мову.

У Дніпрі містянку не захотіли обслуговувати українською мовою

В коментарях до посту дніпрянки розгорілися справжні баталії серед підписників.