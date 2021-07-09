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В Днепре обновляют школу, которую не ремонтировали полвека

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Днепр, Пятница 09 июля 2021 14:16
В Днепре обновляют школу, которую не ремонтировали полвека Фото: отремонтированная школа в Днепре (facebook.com)
Автор: Styler

Впервые за 50 лет в Днепре будет сделан масштабный ремонт в школе №104. Обновления школы проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальной странице в Facebook главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Школу №104 в Днепре масштабно обновляем впервые за 50 лет ее существования. Сделали новую кровлю и утепление. Работаем над кабинетами и внутренними коммуникациями", - рассказал Резниченко.

В Днепре обновляют школу, которую не ремонтировали полвека

Одновременно строители проводят реконструкцию детского сада, который работает при школе.

Проектом предусмотрено создание ярких кабинетов, светлого спортивного зала, современного медпункта.

В Днепре обновляют школу, которую не ремонтировали полвека

В спортивном зале на потолке установили тепловые панели, которые будут обогравать обогревать воздух. Таким образом привычных батарей под стенами и труб там не будет. В игровой для дошкольников обустроят водяной теплый пол. Все выходы оборудуют пандусами.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре создают современную базу для лечения и реабилитации детей.

Как сообщалось, в Черновицкой области открыли полностью новое приемное отделение экстренной медицинской помощи Сторожинецкой многопрофильной больницы.

Об итогах "Большой стройки" в 2020 году - читайте в статье РБК-Украина.

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