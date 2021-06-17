В Днепре создают современную базу для лечения и реабилитации детей, - Резниченко

В Днепре реконструируют детскую больницу №5. Масштабное обновление медицинского учреждения предполагает смену всего - от кровли, окон и коммуникаций до отделки.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам, сейчас в разгаре - внутренние работы. Реконструкция больницы проходит за счет областного и государственного бюджетов.

"Превращаем днепровской детскую больницу №5 на современное медучреждение. Яркое и уютное. В которое маленькие пациенты смогут приходить без страха и слез", - сказал Резниченко.

В больнице будет 3 стационарные отделения, мощный диагностический блок, лаборатория, современный реабилитационный центр с бассейном, залами ЛФК, сенсорной комнатой.

"Больница рассчитана на 90 коек. Палаты будут светлые и уютные, на 1-2 маленьких пациентов. Чтобы было комфортнее, часть помещений расширили", - рассказала генеральный директор больницы Наталья Фоменкова.

Кроме того, обустроят кабинет телемедицины, где в онлайн-режиме специалисты больницы смогут консультировать коллег из разных уголков области.

Днепровскую детскую больницу №5 реконструируют по программе президента "Большая стройка".