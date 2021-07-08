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В Черновицкой области открыли новое приемное отделение экстренной медицинской помощи

Новина українською →
Буковина, Четверг 08 июля 2021 17:37
В Черновицкой области открыли новое приемное отделение экстренной медицинской помощи Фото: отделение для экстренного спасения больных на Буковине (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области открыли полностью новое приемное отделение экстренной медицинской помощи Сторожинецкой многопрофильной больницы. Оно построено в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию Черновицкой ОГА.

Оно работает по европейскому принципу - не только как приемное, но и как лечебно-реанимационное.

"Это современное, доступное отделение с широким спектром услуг. Предоставляем здесь как реанимационную, так и хирургическую помощь. Сразу в приемном покое можно сделать рентген, УЗИ и другие лабораторные исследования", - сказал директор Сторожинецкой многопрофильной больницы интенсивной терапии Александр Войцеховский.

В Черновицкой области открыли новое приемное отделение экстренной медицинской помощи

Помещения для отделения экстренной медицинской помощи возвели “с нуля” всего за 3 месяца.

В Черновицкой области открыли новое приемное отделение экстренной медицинской помощи

В новый приемный покой также закупили современное оборудование, включая компьютерный томограф, и весь необходимый инвентарь для работы медработников и удобства пациентов.

В Черновицкой области открыли новое приемное отделение экстренной медицинской помощи

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

Подробнее о развитии больничной инфраструктуры в Украине в рамках президентской программы - читайте в статье РБК-Украина.

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