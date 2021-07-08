В Черновицкой области открыли новое приемное отделение экстренной медицинской помощи

В Черновицкой области открыли полностью новое приемное отделение экстренной медицинской помощи Сторожинецкой многопрофильной больницы. Оно построено в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию Черновицкой ОГА.

Оно работает по европейскому принципу - не только как приемное, но и как лечебно-реанимационное.

"Это современное, доступное отделение с широким спектром услуг. Предоставляем здесь как реанимационную, так и хирургическую помощь. Сразу в приемном покое можно сделать рентген, УЗИ и другие лабораторные исследования", - сказал директор Сторожинецкой многопрофильной больницы интенсивной терапии Александр Войцеховский.

Помещения для отделения экстренной медицинской помощи возвели “с нуля” всего за 3 месяца.

В новый приемный покой также закупили современное оборудование, включая компьютерный томограф, и весь необходимый инвентарь для работы медработников и удобства пациентов.