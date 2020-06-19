В Днепре обнаружили экзотическое животное: природа очищается?

В реке Днепр поймали экзотическую рыбу, которая водится обычно в водоемах Южной Америки. Редкий улов зафиксирован 17 июня в Кременчугском водохранилище в районе города Светловодск. Там спойман сом кольчужный, его вес составил около 600 граммов.

Об удивительном улове сообщило на своей странице в Facebook Госрыбагентство Украины.

Лорикарии или кольчужные сомы (Loricariidae) - семейство пресноводных рыб отряда сомоподобные. Их можно встретить в бассейнах рек Южной Америки. Их тело покрыто сросшимися костными пластинками, которые напоминают кольчугу рыцарей и защищают этих рыбок от естественных врагов.

В Днепре словили кольчужного сома (фото: facebook.com/pg/dargua)

В комментариях украинцы отметили, что любителям экзотики не стоит выпускать своих питомцев в наши водоемы, так как это сильно вредит экосистеме.

Уважаемые любители экзотики!!! Хватит смывать своих рыбок в унитаз, или выпускать в речку, если вам их жалко! Отнесите в китайский ресторан или еще куда. Вы вредите экосистеме!!! Эта тема уже обсуждалась!!!

Это тропическая рыба. Она не сможет перенести зимовку. Хватит постить ерунду.

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