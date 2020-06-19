У Дніпрі виявили екзотичну рибу: природа очищається?

У річці Дніпро зловили рибу, яка тут ніколи не водилася
У річці Дніпро зловили екзотичну рибу, яка водиться зазвичай у водоймах Південної Америки. Рідкісний улов зафіксовано 17 червня в Кременчуцькому водосховищі в районі міста Світловодськ. Там спойман сом кольчужний, його вага склала близько 600 грамів.
Про дивовижний улові повідомило на своїй сторінці в Facebook Держрибагентство України.
Лорікаріі або кольчужні соми (Loricariidae) - родина прісноводних риб загону сомоподобные. Їх можна зустріти в басейнах річок Південної Америки. Їх тіло вкрите зрощеними кістковими пластинками, які нагадують кольчугу лицарів і захищають цих рибок від природних ворогів.
В коментарях українці відзначили, що любителям екзотики не варто випускати своїх вихованців у наші водойми, так як це сильно шкодить екосистемі.
Як ми раніше повідомляли, на українському курорті дельфіни припливли до відпочиваючим.
Автор: Людмила Жукова