У Дніпрі виявили екзотичну рибу: природа очищається?

У річці Дніпро зловили екзотичну рибу, яка водиться зазвичай у водоймах Південної Америки. Рідкісний улов зафіксовано 17 червня в Кременчуцькому водосховищі в районі міста Світловодськ. Там спойман сом кольчужний, його вага склала близько 600 грамів.

Про дивовижний улові повідомило на своїй сторінці в Facebook Держрибагентство України.

Лорікаріі або кольчужні соми (Loricariidae) - родина прісноводних риб загону сомоподобные. Їх можна зустріти в басейнах річок Південної Америки. Їх тіло вкрите зрощеними кістковими пластинками, які нагадують кольчугу лицарів і захищають цих рибок від природних ворогів.

Дніпрі зловили кольчужного сома (фото: facebook.com/pg/dargua)

В коментарях українці відзначили, що любителям екзотики не варто випускати своїх вихованців у наші водойми, так як це сильно шкодить екосистемі.

Шановні любителі екзотики!!! Вистачить змивати своїх рибок в унітаз, або випускати в річку, якщо вам їх шкода! Віднесіть в китайський ресторан чи ще кудись. Ви шкодите екосистемі!!! Ця тема вже обговорювалася!!!

Це-тропічна риба. Вона не зможе перенести зимівлю. Хватить постити дурниці.

Акваріумісти випустили, щоб не вбивати.

Як ми раніше повідомляли, на українському курорті дельфіни припливли до відпочиваючим.