В Днепре так и не началось строительство нового аэропорта: фото

"Почитав документы, мы выяснили, что виной всему демпинг компании "Альтис-Констракшин", которая предложила на тендеры нереалистично низкую стоимость строительства аэродрома. А Александр Ярославский, с его бизнес-стажем и прагматичным подходом опытного инвестора, тоже не горит желанием строить терминалы, пока не будет уверен в наличии аэродрома. А такой уверенности нет, и быть не может", - пишут журналисты.

Как отмечают журналисты, договор по предварительному проекту строительства взлетно-посадочной полосы подписан только на днях. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о начале строительства еще несколько месяцев тому назад.

Тем временем Госагентство инфраструктурных проектов Украины и его глава Кирилл Хомяков активно освещают проект строительства "терминалов Ярославского".

"Частный инвестор группа DCH пока завершает вбивание свай под новый терминал, армирует и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета", - описывает строительство аэровокзального комплекса глава государственного Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, сопровождая материал фотографиями со стройплощадки DCH.

В целом относительно перспектив нового аэропорта в Днепре журналисты настроены пессимистично.

"Несмотря на все провалы и факапы, в феврале этого года глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков рапортовал о старте строительства государственной взлетки в Днепре. Уже очевидно, что обещанные сроки сорваны, стройка фактически заморожена, а чиновники живут в Facebook. Видимо, жителям Днепра придется и дальше летать из Запорожья и Харькова, с надеждой ожидая следующих президентских выборов. А они не за горами", - отмечают авторы материала.