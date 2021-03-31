В Днепре так и не началось строительство нового аэропорта: фото

Государство так и не начало строить взлетно-посадочную полосу международного аэропорта "Днепр". Местные журналисты посетили анонсированную чиновниками стройку, но на кадрах видны только чистое поле и несколько единиц техники не первой свежести.
Об этом пишет "Информатор".
"Почитав документы, мы выяснили, что виной всему демпинг компании "Альтис-Констракшин", которая предложила на тендеры нереалистично низкую стоимость строительства аэродрома. А Александр Ярославский, с его бизнес-стажем и прагматичным подходом опытного инвестора, тоже не горит желанием строить терминалы, пока не будет уверен в наличии аэродрома. А такой уверенности нет, и быть не может", - пишут журналисты.
Как отмечают журналисты, договор по предварительному проекту строительства взлетно-посадочной полосы подписан только на днях. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о начале строительства еще несколько месяцев тому назад.
Тем временем Госагентство инфраструктурных проектов Украины и его глава Кирилл Хомяков активно освещают проект строительства "терминалов Ярославского".
"Частный инвестор группа DCH пока завершает вбивание свай под новый терминал, армирует и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета", - описывает строительство аэровокзального комплекса глава государственного Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, сопровождая материал фотографиями со стройплощадки DCH.
В целом относительно перспектив нового аэропорта в Днепре журналисты настроены пессимистично.
"Несмотря на все провалы и факапы, в феврале этого года глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков рапортовал о старте строительства государственной взлетки в Днепре. Уже очевидно, что обещанные сроки сорваны, стройка фактически заморожена, а чиновники живут в Facebook. Видимо, жителям Днепра придется и дальше летать из Запорожья и Харькова, с надеждой ожидая следующих президентских выборов. А они не за горами", - отмечают авторы материала.
Напомним, ранее журналисты назвали нереалистичной низкую стоимость строительства взлетно-посадочной полосы, которую предложила победившая на государственном тендере компания "Альтис-Констракшн".
Этот тендер стал объектом расследования, которое выявило умышленное занижение цены со стороны компании-победителя: экспертный отчет проекта определил стоимость работ в аэропорту Днепра не менее 6,25 млрд грн. Компания в ходе торгов снизила цену строительства на 30% с 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн.