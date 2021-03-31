В Дніпрі так і не почалося будівництво нового аеропорту: фото

"Почитавши документи, ми з'ясували, що виною всьому демпінг компанії "Альтіс-Констракшин", яка запропонувала на тендери нереалістично низьку вартість будівництва аеродрому. А Олександр Ярославський, з його бізнес-стажем і прагматичним підходом досвідченого інвестора, теж не горить бажанням будувати термінали, поки не буде впевнений у наявності аеродрому. А такої впевненості немає, і бути не може", - пишуть журналісти.

Як відзначають журналісти, договір з попереднім проектом будівництва злітно-посадкової смуги підписано лише днями. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про початок будівництва ще кілька місяців тому.

Тим часом Держагентство інфраструктурних проектів України і його глава Кирило Хом'яків активно висвітлюють проект будівництва "терміналів Ярославського".

"Приватний інвестор група DCH поки завершує вбивання свай під новий термінал, армує та бетонує фундамент. Новий термінал матиме три поверхи, 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить виконувати висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака", - описує будівництво аеровокзального комплексу голова державного Укрінфрапроекту Кирило Хом'яків, супроводжуючи матеріал фотографіями з будмайданчика DCH.

У цілому щодо перспектив нового аеропорту у Дніпрі журналісти налаштовані песимістично.

"Попри всі провали і факапи, в лютому цього року голова Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хом'яків рапортував про старт будівництва державної смуги в Дніпрі. Вже очевидно, що обіцяні терміни зірвані, будівництво фактично заморожено, а чиновники живуть в Facebook. Мабуть, жителям Дніпра доведеться і далі літати із Запоріжжя і Харкова, з надією очікуючи наступних президентських виборів. А вони не за горами", - відзначають автори матеріалу.