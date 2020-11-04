В Днепре мужчины решили жестко отомстить воровке: чем закончился самосуд

В Днепре мужчины похитили женщину на улице, затолкали в автомобиль, связали руки и решили вывезти из города, чтобы разобраться. Таким образом они хотели отомстить 44-летней местной жительнице за якобы воровство.

Инцидент произошел около половины седьмого вечера на улице Воронежской в воскресенье на глазах у прохожих, которые и обратились к правоохранителям. Об этом передали в пресс-службе полиции.

Уже на выезде из Днепра автомобиль похитителей, подходящий под описание свидетелей, задержали. За рулем Mercedes-Benz находился 23-летний парень, а в салоне - еще четыре человека, в том числе и 15-летний подросток, а также женщина-пленница.

В Днепре мужчины похитили женщину посреди улицы (фото: dp.npu.gov.ua)

Как выяснилось, мужчины заподозрили местную жительницу в краже денег и имущества с авто одного из пассажиров, и решили самостоятельно ее проучить, а в полицию по факту кражи они не обращались.

После задержания несовершеннолетнего фигуранта отпустили домой, а остальных четверых молодых людей доставили в участок.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Мужчинам-похитителям уже сообщили о подозрении. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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