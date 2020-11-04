У Дніпрі чоловіки вирішили жорстко помститися шахрайці: чим закінчився самосуд

У Дніпрі чоловіки викрали жінку на вулиці, заштовхали в автомобіль, зв'язали руки і вирішили вивезти з міста, щоб розібратися. Таким чином вони хотіли помститися 44-річній місцевій жительці за нібито крадіжку.

Інцидент стався близько половини сьомого вечора на вулиці Воронезькій в неділю на очах у перехожих, які й звернулися до правоохоронців. Про це передали в прес-службі поліції.

Вже на виїзді з Дніпра автомобіль викрадачів, що підходить під опис свідків, затримали. За кермом Mercedes-Benz перебував 23-річний молодик, а в салоні - ще чотири людини, в тому числі й 15-річний підліток, а також жінка-полонянка.

У Дніпрі чоловіки викрали жінку посеред вулиці (фото: dp.npu.gov.ua)

Як з'ясувалося, чоловіка запідозрили місцеву жительку в крадіжці грошей і майна з авто одного з пасажирів, і вирішили самостійно її провчити, а в поліцію за фактом крадіжки вони не зверталися.

Після затримання неповнолітнього фігуранта відпустили додому, а інших чотирьох молодих людей доставили у відділок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Чоловікам-викрадачам вже повідомили про підозру. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.

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