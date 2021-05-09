В Днепре мужчина выбросился из окна 8 этажа и упал на женщину

Мужчина, который, предположительно, решил покончить с собой, выбросился из окна 8-го этажа дома №15. В этот трагический миг - около 17:30 - возле здания находилась женщина, и вероятный самоубийца упал ей на голову.

Судя по фото с места происшествия, женщина могла выходить или заходить в аптеку, которая расположена в этом доме на углу.

В Днепре мужчина выпрыгнул из окна на 8-м этаже и упал на женщину (фото: dp.informator.ua)

Другие кадры можно посмотреть по этой ссылке.

На место ЧП прибыли полицейские, медики и судмедэксперты.

После падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Врачам осталось только констатировать смерть.

Женщина, к счастью, осталась жива, но сильно пострадала. Ее госпитализировали в карете неотложки в больницу.

Место трагического инцидента оградили.

Теперь следственно-оперативная группа выясняет все детали и обстоятельства происшествия. В настоящее время неизвестно, совершил ли мужчина суицид, или выпал из окна по неосторожности.