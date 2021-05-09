У Дніпрі чоловік викинувся з вікна 8 поверху і впав на жінку

У Дніпрі чоловік зістрибнув з восьмого поверху будинку, впавши на жінку внизу. Інцидент стався сьогодні вдень на житловому масиві "Тополь-1" недалеко від Запорізького шосе.
Про це 9 травня передає "Інформатор".
Чоловік, який, імовірно, вирішив накласти на себе руки, викинувся з вікна 8-го поверху будинку №15. У цю трагічну мить - близько 17:30 - біля будівлі знаходилася жінка, і ймовірний самогубець впав їй на голову.
Судячи з фото з місця події, жінка могла виходити або заходити в аптеку, яка розташована в цьому будинку на розі.
У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна на 8-му поверсі та впав на жінку (фото: dp.informator.ua)
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На місце НП прибули поліцейські, медики та судмедексперти.
Після падіння чоловік отримав травми, не сумісні з життям. Лікарям залишилося тільки констатувати смерть.
Жінка, на щастя, залишилася жива, але сильно постраждала. Її госпіталізували в кареті швидкої в лікарню.
Місце трагічного інциденту огородили.
Тепер слідчо-оперативна група з'ясовує всі деталі та обставини події. На даний час невідомо, чи скоїв чоловік суїцид, чи випав з вікна з необережності.
Раніше повідомлялося, що під Херсоном дівчина скоїла суїцид через обрив телефонного зв'язку, коли говорила з хлопцем в армії.
Також ми писали про те, що взимку в Дніпрі чоловік скоїв самогубство в лікарні, залишивши перед цим записку.