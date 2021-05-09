У Дніпрі чоловік викинувся з вікна 8 поверху і впав на жінку

Чоловік, який, імовірно, вирішив накласти на себе руки, викинувся з вікна 8-го поверху будинку №15. У цю трагічну мить - близько 17:30 - біля будівлі знаходилася жінка, і ймовірний самогубець впав їй на голову.

Судячи з фото з місця події, жінка могла виходити або заходити в аптеку, яка розташована в цьому будинку на розі.

У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна на 8-му поверсі та впав на жінку (фото: dp.informator.ua)

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На місце НП прибули поліцейські, медики та судмедексперти.

Після падіння чоловік отримав травми, не сумісні з життям. Лікарям залишилося тільки констатувати смерть.

Жінка, на щастя, залишилася жива, але сильно постраждала. Її госпіталізували в кареті швидкої в лікарню.

Місце трагічного інциденту огородили.

Тепер слідчо-оперативна група з'ясовує всі деталі та обставини події. На даний час невідомо, чи скоїв чоловік суїцид, чи випав з вікна з необережності.