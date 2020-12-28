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В Днепре мужчина умер в двух шагах от амбулатории

Автор: Анна Шиканова

В Днепре мужчина скончался на пороге амбулатории № 5. Он потерял сознание буквально в нескольких метрах от медучреждения. Прохожие увидели, как он упал в нескольких шагах от входа.

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Как рассказали в сообществе "Новокодацкий" в социальной сети Facebook, мужчине стало плохо у порога 5 больницы днем в понедельник, 28 декабря. Первым ему на помощь пришел прохожий, который пытался помочь мужчине.

А минут через 5 прибежали врачи, но к сожалению, реанимационные действия не имели успеха, и мужчина умер. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

За последние несколько месяцев участились случаи гибели пациентов возле медицинских учреждений.

Недавно мы сообщали о том, в Черновцах мужчина почти 40 минут ждал медицинскую помощь на лавочке у дверей больницы. Только после того, как он потерял сознание, люди внесли его на руках в приемное отделение больницу. Но к сожалению, врачи уже были бессильны – мужчина умер под дверями больницы.

Также мы рассказывали о том, что в Тернополе под дверями инфекционного отделения скончался известный волонтер Игорь Цепенюк. У него была тяжелая форма коронавируса и его доставили в отделение в кислородной маске. Но в больнице не оказалось отделения гемодиализа и Цепенюка вынуждены везти в Бучач, где он и умер без своевременной помощи медиков.

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