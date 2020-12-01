Под Черновцами пациент умер у дверей больницы: не дождался помощи

Под Черновцами мужчина умер на пороге больницы (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина почти 40 минут ждал помощи медиков и умер на пороге больницы

В Черновицкой области мужчина скончался прямо под дверями центральной районной больницы в Выжнице. По словам очевидцев, он пришел в медицинское учреждение самостоятельно, сел на лавочке под входом и ждал помощи медиков коло часа.

Мужчина ожидал на лавочке возле входа в больницу около часа. А потом ему стало плохо. Люди подняли шум, позвали врачей и мужчину на носилках занесли внутрь посторонние люди. Очевидцы происшествия сняли все, что происходило в приемном покое на видео и разместили его в Instagram.

Медики в приемном отделении начали оказывать первую помощь, но безрезультатно, так как пациент уже скончался. На кадрах видео слышно, что автор съемки ссорится с врачами, спрашивает их, почему они так долго тянули с оказанием помощи. Он обвинил медиков в халатности и смерти человека. Один з медицинских работников сказал, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

"Никто не хотел брать на себя ответственность. Так каждый из нас может просить помощи, но никто не поможет, потому что они не хотят заморачиваться... Как обычно, спишут на коронавирус…", - сказал автор видеоролика.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! Посмотреть можно тут.

Напомним, это не первый случай смерти пациента под дверями больницы. Ранее мы сообщали о том, что в Мелитополе умер молодой парень в приемном покое больницы.

А также рассказывали о том, что в больнице Запорожья умер мужчина, ожидая помощи 5 часов.