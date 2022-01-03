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В Днепре мужчина специально натравливает собаку на прохожих: животное валит на землю (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Днепре неадекватный мужчина специально натравливает свою собаку на прохожих. Животное агрессивно нападает и валит с ног людей.

Видео опубликовали в Telegram-канале Всевидящее око.

"В Днепре животное натравливает свою собаку на прохожих. Один из таких случаев попал на видео, где пострадал пенсионер", - написал автор ролика.

Жители говорят, что делает он так постоянно. Также регулярно избивает собаку когда находится в алкогольном опьянении.

Смотрите на видео, как все происходит.

В комментариях люди предположили, что мужчина находится в неадеквате и не может поймать свою собаку.

  • Фу, какой он мерзкий тип.
  • По-моему, он просто в хлам и не может ее поймать.
  • Какой хозяин, такая и собака, пса уже не спасти, опасна для общества.
  • Бедная собака.
  • Машин сколько, взяли бы и задавили хозяина собаки.
  • И нет районе мужиков , которые решат этот вопрос? Так и разрыв сердца не долго получить, а если ребенок перепугается.

Как мы писали ранее, в Киеве собака спасла ребенка, который провалился под лед.

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Днепр