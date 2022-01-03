В Днепре мужчина специально натравливает собаку на прохожих: животное валит на землю (видео)

В Днепре неадекватный мужчина специально натравливает свою собаку на прохожих. Животное агрессивно нападает и валит с ног людей.
Видео опубликовали в Telegram-канале Всевидящее око.
"В Днепре животное натравливает свою собаку на прохожих. Один из таких случаев попал на видео, где пострадал пенсионер", - написал автор ролика.
Жители говорят, что делает он так постоянно. Также регулярно избивает собаку когда находится в алкогольном опьянении.
Смотрите на видео, как все происходит.
В комментариях люди предположили, что мужчина находится в неадеквате и не может поймать свою собаку.
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