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У Дніпрі чоловік спеціально нацьковує собаку на перехожих: тварина валить на землю (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі неадекватний чоловік спеціально нацьковує свого собаку на перехожих. Тварина агресивно нападає і валить з ніг людей.

Відео опублікували в Telegram-каналі Всевидюче око.

"У Дніпрі тварина нацьковує свого собаку на перехожих. Один з таких випадків потрапив на відео, де постраждав пенсіонер", - написав автор ролика.

Жителі кажуть, що робить він так постійно. Також регулярно б'є собаку коли знаходиться в алкогольному сп'янінні.

Дивіться на відео, як все відбувається.

У коментарях люди припустили, що чоловік знаходиться в неадекваті і не може зловити свою собаку.

  • Фу, який він мерзенний тип.
  • По-моєму, він просто в мотлох і не може її зловити.
  • Який господар, Така і собака, пса вже не врятувати, небезпечна для суспільства.
  • Бідна собака.
  • Машин скільки, взяли б і задавили господаря собаки.
  • І немає мужиків, які вирішать це питання? Так і розрив серця не довго отримати, а якщо дитина перелякається.

Як ми писали раніше, у Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід.

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Дніпро