В Днепре мужчина специально натравливает собаку на прохожих: животное валит на землю (видео)

В Днепре неадекватный мужчина специально натравливает свою собаку на прохожих. Животное агрессивно нападает и валит с ног людей.

"В Днепре животное натравливает свою собаку на прохожих. Один из таких случаев попал на видео, где пострадал пенсионер", - написал автор ролика.

Жители говорят, что делает он так постоянно. Также регулярно избивает собаку когда находится в алкогольном опьянении.

Смотрите на видео, как все происходит.

В комментариях люди предположили, что мужчина находится в неадеквате и не может поймать свою собаку.