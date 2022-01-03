У Дніпрі чоловік спеціально нацьковує собаку на перехожих: тварина валить на землю (відео)
Фото: у Дніпрі чоловік випускає собаку на людей
У Дніпрі неадекватний чоловік спеціально нацьковує свого собаку на перехожих. Тварина агресивно нападає і валить з ніг людей.
Відео опублікували в Telegram-каналі Всевидюче око.
"У Дніпрі тварина нацьковує свого собаку на перехожих. Один з таких випадків потрапив на відео, де постраждав пенсіонер", - написав автор ролика.
Жителі кажуть, що робить він так постійно. Також регулярно б'є собаку коли знаходиться в алкогольному сп'янінні.
Дивіться на відео, як все відбувається.
У коментарях люди припустили, що чоловік знаходиться в неадекваті і не може зловити свою собаку.
- Фу, який він мерзенний тип.
- По-моєму, він просто в мотлох і не може її зловити.
- Який господар, Така і собака, пса вже не врятувати, небезпечна для суспільства.
- Бідна собака.
- Машин скільки, взяли б і задавили господаря собаки.
- І немає мужиків, які вирішать це питання? Так і розрив серця не довго отримати, а якщо дитина перелякається.
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