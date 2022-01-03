У Дніпрі чоловік спеціально нацьковує собаку на перехожих: тварина валить на землю (відео)

У Дніпрі неадекватний чоловік спеціально нацьковує свого собаку на перехожих. Тварина агресивно нападає і валить з ніг людей.

"У Дніпрі тварина нацьковує свого собаку на перехожих. Один з таких випадків потрапив на відео, де постраждав пенсіонер", - написав автор ролика.

Жителі кажуть, що робить він так постійно. Також регулярно б'є собаку коли знаходиться в алкогольному сп'янінні.

Дивіться на відео, як все відбувається.

У коментарях люди припустили, що чоловік знаходиться в неадекваті і не може зловити свою собаку.