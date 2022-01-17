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В Днепре мужчина сорвал первый джекпот 2022 года в лотерею: сколько он выиграл

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Днепр, Понедельник 17 января 2022 16:31
В Днепре мужчина сорвал первый джекпот 2022 года в лотерею: сколько он выиграл Житель Днепра сорвал первый джекпот 2022 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Житель Днепра сорвал первый в 2022 году джекпот в лотерею. Его выигрыш составил более двух миллионов гривен.

Об этом сообщили на странице Украинской национальной лотереи в Facebook.

Сообщается, что первый джекпот был сорван в воскресенье, 16 января в Лото Максима. Во время розыгрыша житель Днепра угадал все пять номеров. Его выигрыш составил 2 054 006 гривен.

Выигрышный билет был системным на 10 номеров. А купили его накануне, на два розыгрыша – в Днепровском ЦУМе. Игрок заплатил за этот билет 5 040 гривен.

Стоит отметить, что поклонник Лото Максима купил несколько билетов на эту лотерею.

По основному билету его выигрыш составил 2 048 000 гривен, а по второму билету – еще шесть тысяч гривен.

Стоит отметить, что победитель получит не всю сумму своего выигрыша, так как все лотерейные призы в Украине облагаются налогами.

С выигрыша ему придется уплатить 18% от всей суммы и еще военный сбор в размере 1,5%.

Стоит отметить, что ранее самым крупным выигрышем в Украине стал приз в размере 33 миллионов гривен. Этот выигрыш был зафиксирован в марте 2021 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в сети появилась свежая мошенническая схема – украинцам сообщают о выигрыше в 400 тысяч гривен.

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