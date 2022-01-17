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У Дніпрі чоловік зірвав перший джекпот 2022 року в лотерею: скільки він виграв

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Дніпро, Понеділок 17 січня 2022 16:31
У Дніпрі чоловік зірвав перший джекпот 2022 року в лотерею: скільки він виграв Житель Дніпра зірвав перший джекпот 2022 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Житель Дніпра зірвав перший у 2022 році джекпот в лотерею. Його виграш склав більш як два мільйони гривень.

Про це повідомили на сторінці Української національної лотереї в Facebook.

Повідомляється, що перший джекпот був зірваний в неділю, 16 січня в Лото Максима. Під час розіграшу житель Дніпра вгадав всі п'ять номерів. Його виграш склав 2 054 006 гривень.

Виграшний квиток був системним на 10 номерів. А купили його напередодні, на два розіграші - у Дніпровському ЦУМі. Гравець заплатив за цей квиток 5 040 гривень.

Варто відзначити, що шанувальник Лото Максима купив кілька квитків на цю лотерею.

За основним квитком його виграш склав 2 048 000 гривень, а за другим квитком – ще шість тисяч гривень.

Варто відзначити, що переможець отримає не всю суму свого виграшу, через те, що всі лотерейні призи в Україні обкладаються податками.

З виграшу йому доведеться сплатити 18% від усієї суми й ще військовий збір у розмірі 1,5%.

Варто відзначити, що раніше найбільшим виграшем в Україні став приз у розмірі 33 мільйонів гривень. Цей виграш був зафіксований у березні 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у мережі з'явилася свіжа шахрайська схема - українцям повідомляють про виграш у 400 тисяч гривень.

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