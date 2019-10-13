В Днепре у маршрутки на ходу отвалились колеса: ответ администрации (видео)

В Днепре у маршрутного такси №55 отвалились два колеса во время транспортировки по меньшей мере десяти пассажиров. Инцидент произошел в районе Краснополье. Очевидцам удалось заснять на видео неисправное транспортное средство сразуже после момента аварии, передает "Информатор".

Как сообщается, в результате аварии никто не пострадал.

"Внутри находились, как минимум, десять человек, все испугались, но никто не пострадал – повезло. Я считаю, что виной таким происшествиям – возраст автобусов и нежелание перевозчиков проводить качественную проверку", – рассказал очевидец по имени Сергей.

В свою очередь глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий утверждает, что маршрутка "только вчера прошла очередной ОТК" и никаких нарушений не было выявлено. Механики также при осмотре машины не выявили ничего подозрительного.

"Во время движения водитель услышал посторонний звук, резкий хлопок и машина села на заднюю часть рамы. То есть, задний мост просто выехал из-под автобуса. Это случилось из-за того, что заклинило редуктор заднего моста. В автобусах и грузовиках на шасси ГАЗель такое случается, так как конструкция не предусматривает места для сброса зубьев планетарной шестерни редуктора в случае их облома. В таких случаях пассажиры не страдают. Автобус направлен на ремонт", – рассказал Тонконогий.

В Днепре у маршрутки отвалились колеса на ходу (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее под Винницей ветерану АТО отказались продать билет на автобус.