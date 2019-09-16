В Днепре маршрутчик выгнал ребенка на темную улицу: это был последний рейс (фото)

В Днепре водитель маршрутного автобуса выгнал девочку-школьницу на темную улицу, так как ему не понравился ее документ об инвалидности. Об инциденте рассказали на одном из тематических каналов города Днепра.

Скандал произошел на маршруте №58. 13-летняя девочка предъявила водителю не оригинал своего документа об инвалидности, а его копию. Водитель возмутился и назвал документы простой бумажкой. На защиту ребенка встали и другие пассажиры. Однако и это не помогло – водитель выгнал девочку на темную улицу.

"Все присутствующие в маршрутке пытались заступиться за девочку, но водитель проявил максимальную бесчеловечность и высадил ее на незнакомой улице в полной темноте. Дочка испугалась, и вся в слезах позвонила мне. Позже выяснилось, что это был последний автобус и водитель знал об этом! И выкинул девочку одну поздним вечером!" – написали родственники ребенка.

Водитель маршрутки выгнал девочку-инвалида на темную улицу

Родители девочки разыскали водителя и попытались с ним поговорить, однако он начал вести себя неадекватно. Свою фамилию он назвать отказался, но родители смогли сфотографировать маршрутчика и транспортное средство.

Водитель маршрутки выгнал ребенка на улицу

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