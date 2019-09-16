У Дніпрі маршрутник вигнав дитину на темну вулицю: це був останній рейс (фото)

У Дніпрі водій маршрутного автобуса вигнав дівчинку-школярку на темну вулицю, так як йому не сподобався її документ про інвалідність. Про інцидент розповіли на одному з тематичних каналів міста Дніпра.

Скандал стався на маршруті №58. 13-річна дівчинка пред'явила водієві не оригінал документа про інвалідність, а його копію. Водій обурився і назвав документи простим папірцем. На захист дитини встали й інші пасажири. Однак і це не допомогло – водій вигнав дівчинку на темну вулицю.

"Всі присутні в маршрутці намагалися заступитися за дівчину, але водій виявив максимальну нелюдяність і висадив її на незнайомій вулиці в повній темряві. Донька злякалася, і вся в сльозах зателефонувала мені. Пізніше з'ясувалося, що це був останній автобус і водій знав про це! І викинув одну дівчинку пізнім вечором!" – написали родичі дитини.

Водій маршрутки вигнав дівчинку-інваліда на темну вулицю

Батьки дівчинки розшукали водія і спробували з ним поговорити, однак він почав поводити себе неадекватно. Своє прізвище він назвати відмовився, але батьки змогли сфотографувати маршрутчика і транспортний засіб.

Водій маршрутки вигнав дитину на вулицю

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі водій маршрутки обматюкав жінку-пільговика (відео).

А також ми розповідали про те, що у київській маршрутці дві жінки побилися через місця (відео).