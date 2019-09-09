В Днепре маршрутчик выгнал всех пассажиров из-за ребенка-инвалида (видео)

Водитель маршрутки из-за ребенка-инвалида выгнал пассажиров (коллаж: РБК-Украина)

Маршрутчик выгнал пассажиров даже несмотря на то, что за ребенка-льготника заплатили

Водитель маршрутки № 107 города Днепр устроил грандиозный скандал из-за ребенка-инвалида. Он продолжал кричать и ругаться матом даже после того, как проезд ребенка был оплачен. В конце-концов маршрутчик заглушил мотор и выгнал всех пассажиров. Об этом написала Юлия Штельмах в Facebook-паблике Громадський транспорт Дніпра.

По словам девушки, на остановке вошло три женщины и маленький мальчик с инвалидностью. Они передали деньги за троих. Тогда водитель начал орать на всю маршрутку, что за ребенка не заплатили.

Мама тихонько передала деньги (удостоверение забыли дома, но по ребенку было видно, что у него есть инвалидность). Водитель деньги взял, но продолжил громко возмущаться.

Пассажиры стали делать ему замечания, что, мол, пора бы и успокоиться. Тогда водитель начал кричать на пассажиров, при этом используя нецензурные выражения: "Если что то не устраивает выходите, я дальше везти Вас не буду!"

На одной из остановок он остановил автобус, заглушил двигатель и начал матом орать, чтобы пассажиры покинули маршрутку. При этом деньги за проезд он возвращать не хотел. Но мужчины стали настаивать, и он раздал деньги.

107 Маршрутка. Днепр. На Паникахи возле Варуса в маршрутку вошло 3 женщины и маленький мальчик(инвалид). Передали проезд за 3, водитель очень грубым тоном начал орать на всю маршрутку, мол за ребенка не заплатили. Мама тихо передала за проезд (За ребенка. Удостоверение осталось дома,хотя что мальчик инвалид и так было понятно). В общем водитель взял за ребенка денги и темнеменее продолжал возмущаться. Люди начали делать ему замечание-"Мол хватит уже, за проезд же передали. Успокойся." Вобщем водитель начал с матом кричать -" Если что то не устраивает выходите, я дальше везти Вас не буду!" На остановке больница-космическая водитель остановил маршрутку, заглушил мотор и с матами начал выпроваживать всех пасажиров. Денги отдавать сначала не хотел, но мужчины настояли на своем и он раздал денги за проезд. Пытался вызвать полицию, якобы на него напали. Люди не дали. Настроение испорчино на весь день! Многие ребята снимали видео и фотографировали номер. Может кто-то увидеть и дополнит. Произошло это 21.07.2019 в 14:09 Опубліковано Юлією Штельмах Понеділок, 2 вересня 2019 р.

Водитель маршрутки из-за ребенка-инвалида выгнал пассажиров (видео: facebook.com)

После всего этого неадекватный маршрутчик еще и пытался вызвать полицию, поскольку на него якобы напали.

Стоит отметить, что инцидент произошел еще 21 июля, но об этом стало известно недавно.

Водитель маршрутки из-за ребенка-инвалида выгнал пассажиров (скрин: facebook.com)

Пользователи сети оставляют десятки возмущенных комментариев под публикацией.

Нужно было прям на месте набить кабину водиле, забрать деньги и ключи от маршрутки закинуть куда-то. Дождаться следующее маршрутное такси и поехать в хорошем настроении.

Когда психически больной за рулем...

Когда-то закончится этот маршруточный беспредел в Днепре? Сколько мы еще будем в заложниках у владельцев маршруток?

Какой-то театр абсурда. Достала обстановка с отсутствием нормального человеческого общественного городского транспорта.

Водитель маршрутки из-за ребенка-инвалида выгнал пассажиров (скрин: facebook.com)

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве маршрутчик ежедневно возит людей по встречной полосе.

А также мы писали о том, что в киевской маршрутке две женщины подрались из-за места. В сети опубликовали видео с потасовкой.