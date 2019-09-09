У Дніпрі маршрутник вигнав всіх пасажирів через дитину-інваліда (відео)

Водій маршрутки через дитину-інваліда вигнав пасажирів (колаж: РБК-Україна)

Маршрутник вигнав пасажирів навіть незважаючи на те, що за дитину-пільговика заплатили

Водій маршрутки № 107 міста Дніпро влаштував грандіозний скандал через дитину-інваліда. Він продовжував кричати і лаятися матом навіть після того, як проїзд дитини був оплачений. В кінці-кінців маршрутник заглушив мотор і вигнав усіх пасажирів. Про це написала Юлія Штельмах в Facebook-пабліку Громадський транспорт Дніпра.

За словами дівчини, на зупинці увійшло три жінки і маленький хлопчик з інвалідністю. Вони передали гроші за трьох. Тоді водій почав кричати на всю маршрутку, що за дитину не заплатили.

Мама тихенько передала гроші (посвідчення забули вдома, але по дитині було видно, що у неї є інвалідність). Водій гроші взяв, але продовжив голосно обурюватися.

Пасажири стали робити йому зауваження, що, мовляв, пора б і заспокоїтися. Тоді водій почав кричати на пасажирів, при цьому використовуючи нецензурні вирази: "Якщо щось не влаштовує виходьте, я далі везти Вас не буду!"

На одній із зупинок він зупинив автобус, заглушив двигун і почав кричати матом, щоб пасажири залишили маршрутку. При цьому гроші за проїзд він повертати не хотів. Але чоловіки стали наполягати, і він роздав гроші.

107 Маршрутка. Дніпро. На Панікахи біля Варуса в маршрутку увійшло 3 жінки і маленький хлопчик(інвалід). Передали за проїзд 3, водій дуже грубим тоном почав кричати на всю маршрутку, мовляв за дитину не заплатили. Мама тихо передала за проїзд (За дитину. Посвідчення залишилося вдома,хоча що хлопчик інвалід і так було зрозуміло). Загалом водій взяв за дитину денги і темнеменее продовжував обурюватися. Люди почали робити йому зауваження-Мовляв вистачить вже, за проїзд передали. Заспокойся." Вобщем водій почав кричати матом -" Якщо щось не влаштовує виходьте, я далі везти Вас не буду!" На зупинці лікарня-космічна водій зупинив маршрутку, заглушив мотор і з матами почав спроваджувати всіх пасажирів. Денги віддавати спочатку не хотів, але чоловіки наполягли на своєму і він роздав гроші за проїзд. Намагався викликати поліцію, нібито на нього напали. Люди не дали. Настрій испорчино на весь день! Багато хлопці знімали відео і фотографували номер. Може хтось побачити і доповнить. Сталося це 21.07.2019 в 14:09 Опубліковано Юлією Штельмах Понеділок, 2 вересня 2019 р.

Водій маршрутки через дитину-інваліда вигнав пасажирів (відео: facebook.com)

Після всього цього неадекватний маршрутник ще й намагався викликати поліцію, оскільки на нього нібито напали.

Варто зазначити, що інцидент стався ще 21 липня, але про це стало відомо нещодавно.

Водій маршрутки через дитину-інваліда вигнав пасажирів (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі залишають десятки обурених коментарів під публікацією.

Потрібно було прям на місці набити кабіну водія, забрати гроші і ключі від маршрутки закинути кудись. Дочекатися наступне маршрутне таксі і поїхати в хорошому настрої.

Коли психічно хворий за кермом...

Коли закінчиться це маршруточне свавілля в Дніпрі? Скільки ми ще будемо в заручниках у власників маршруток?

Якийсь театр абсурду. Дістала ситуація з відсутністю нормального людського суспільного міського транспорту.

Водій маршрутки через дитину-інваліда вигнав пасажирів (скрін: facebook.com)

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі.

А також ми писали про те, що у київській маршрутці дві жінки побилися через місця. В мережі опублікували відео з бійкою.