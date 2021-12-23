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В Днепре маршрутчик шокировал горожан "слепой" ездой: возмутительное видео

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре водитель маршрутки шокировал пассажиров своей "изобретательностью". В частности, мужчина ехал по городу с абсолютно не расчищенным стеклом

Видео опубликовали в Telegram-канале "Х***вый Днепр".

Так, инцидент произошел в маршрутке №21.

"Водитель 21-й маршрутки едет исключительно по наитию", - пишут в сети.

На видео видно, как водитель маршрутки управляет автомобилем с полностью залепленным снегом и обледеневшим лобовым стеклом. На стекле расчищен только маленький квадратик, в который и заглядывает водитель и крутит руль.

В комментариях пользователи поражены от увиденного.

  • Там у него автопилот;
  • Ого, что-то новенькое;
  • Такого я еще не видела;
  • Как можно ехать, так в рейс;
  • Да они уже с закрытыми глазами могут ехать.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутчика заметили за странным занятием за рулем.

Также мы писали, что в Киеве маршрутку "затопило" во время дождя.

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маршрутка