В Днепре мальчик раздал друзьям на детской площадке драгоценности мамы: "подарки не возвращают"

В Днепре парень пошел гулять на площадку с драгоценностями мамы. Очевидно там он вручил украшению своему другу, которого теперь никто не может найти.

Так, инцидент произошел 20 сентября на одной из детских площадок.

Как известно, 5-летний мальчик пришел к друзьям с коробочкой, в которой были два кольца, браслет и серьга. Там он и подарил ее другому мальчику.

"Пытались найти этого мальчика на площадке, но не получилось. Уважаемые родители, обратите, пожалуйста, внимание, может ваш ребенок приносил домой что-то из украшений. Для меня это очень важно", — написала женщина.

В комментариях пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Они пишут, что нужно следить за тем, с чем ребенок выходит на улицу и какими вещами играет дома.